В Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов

Приказом МЦРИАП от 13 января 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены некоторые пункты правил.

Так, говорится, что оператор базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (БДИК) в течение 3 рабочих часов (6 рабочих часов для юрлиц) с момента получения сведений, указанных в пункте 5 (ИИН или БИН; идентификационный код абонентского устройства сотовой связи; абонентский номер. – Прим. авт.) правил, выполняет проверку:

на наличие в БДИК такого же идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи и абонентского номера, зарегистрированного за другим владельцем;

на наличие в БДИК сведений об идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи в части подтверждения законности использования в сетях сотовой связи РК на основании результатов его успешной верификации.

При этом верификация абонентских устройств сотовой связи производится на основании сведений об абонентских устройствах сотовой связи, полученных от лиц, осуществляющих производство на территории республики, или их ввоз на территорию РК, либо от авторизованных сервисных центров.

Указывается, что при ввозе физическими лицами абонентских устройств сотовой связи на территорию Казахстана в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, производится предоставление сведений о пересечении государственной границы или документах, подтверждающих ввоз в соответствии с налоговым и таможенным законодательством республики.

В случае отсутствия сведений об идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи в части подтверждения законности его использования абонентского устройства в сетях сотовой связи оператор БДИК вносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в серый список, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12-2 правил, и направляет операторам сотовой связи уведомление о временном включении сведений о таком абонентском устройстве сотовой связи в БДИК.

С момента получения указанного уведомления оператор сотовой связи уведомляет владельца абонентского устройства сотовой связи о предоставлении временного доступа к услугам сотовой связи и необходимости предоставления сведений, подтверждающих законность использования абонентского устройства сотовой связи в сетях сотовой связи РК.

При этом срок предоставления доступа к услугам сотовой связи абонентским устройствам, внесенным в серый список, составляет 30 календарных дней с момента первоначального подключения абонентского устройства сотовой связи к сети оператора сотовой связи.

Также говорится, что оператор БДИК в течение 3 рабочих часов (6 рабочих часов для юрлиц) вносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в черный список и направляет операторам сотовой связи соответствующее уведомление при отсутствии в БДИК сведений об идентификационном коде такого абонентского устройства сотовой связи в части подтверждения законности его использования в сетях сотовой связи по следующим основаниям:

идентификационный код абонентского устройства внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);

идентификационный код абонентского устройства сотовой связи некорректен или изменен;

у абонентского устройства сотовой связи отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем.

Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи по такому абонентскому устройству сотовой связи с указанием оснований запрета.

По истечении срока оператором БДИК осуществляется повторная проверка для актуализации сведений об идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи, внесенном в серый список, в части подтверждения законности его использования в сетях сотовой связи республики.

В случае отрицательного результата повторной проверки оператор БДИК в течение 3-х рабочих часов с момента завершения такой проверки, переносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в черный список и направляет соответствующее уведомление операторам сотовой связи.

Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи по такому абонентскому устройству сотовой связи с указанием оснований запрета.

В случае положительного результата повторной проверки оператор БДИК в течение 3-х рабочих часов с момента завершения такой проверки, переносит сведения о таком абонентском устройстве сотовой связи в белый список и направляет операторам сотовой связи уведомление о включении сведений в БДИК.

Оператор сотовой связи с момента получения уведомления о включении сведений в БДИК информирует об этом владельца абонентского устройства сотовой связи.

Операторы сотовой связи в течение одного рабочего часа (двух рабочих часов для юрлиц) с момента получения уведомления о снятии с регистрации абонентского устройства сотовой связи удаляют сведения об абонентском устройстве сотовой связи в своих локальных системах и прекращают оказание услуг сотовой связи по данному абонентскому устройству сотовой связи с одновременным направлением уведомления владельцу.

Указывается, что для информирования абонентов о возможности регистрации абонентского устройства сотовой связи Оператор БДИК безвозмездно обеспечивает посредством интернет-ресурса доступ к сведениям об идентификационных кодах абонентских устройств сотовой связи, зарегистрированных в БДИК, а также сведения о законности использования которых подтверждены в БДИК.

Вместе с тем правила дополнены пунктом следующего содержания:

В случае замены идентификационного кода по абонентскому устройству сотовой связи ранее зарегистрированному в БДИК, при осуществлении ремонта такого абонентского устройства сотовой связи авторизованными сервисными центрами, сведения о замененном идентификационном коде абонентского устройства сотовой связи подлежат идентификации в базе данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA).

По результатам успешной идентификации абонентского устройства сотовой связи в базе данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA) регистрация такого абонентского устройства по первоначальному идентификационному коду аннулируется.

При этом абонентское устройство сотовой связи, идентификационный код которого был заменен по указанным причинам, подлежит повторной регистрации.

Приказ вводится в действие с 24 марта 2025 года.