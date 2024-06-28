К казахстанцам обратились из МВД: Остерегайтесь нового вида мошенничества

Из Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана 28 июня 2024 года к гражданам страны обратились с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев попросили остерегаться нового вида мошенничества.

"Использование мошенниками искусственного интеллекта в настоящее время регистрируется за рубежом. Мошенники, использующие искусственный интеллект, могут замаскироваться под другого человека и изменить свой голос, чтобы получить финансовую выгоду". Пресс-служба МВД РК

Например, мошенники, которые раньше звонили вам как сотрудники банка и полицейские, теперь могут звонить вам под видом любого из вашего знакомых, друзей, супругов. Это потому, что искусственный интеллект может изменить голос мошенников и позволить им легко реализовать это действие.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта есть возможность предоставить лицо одного человека в облике другого человека. Эти мошенники будут звонить вам по видеосвязи и выдавать себя за кого угодно. Поэтому не забывайте, что ваша главная задача – защитить вашу личную информацию и средства.

"Прислушиваясь к информации киберпола, вы должны знать, как обеспечить безопасность своих средств и конфиденциальность ваших личных данных. И вам следует поделиться этими мерами предосторожности со своими близкими", – добавили в пресс-службе МВД РК.

Ранее о новой схеме мошенничества казахстанцев предупредил Нацбанк. Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц при поступлении телефонных звонков от якобы "работников государственных органов, работников Национального банка" гражданам рекомендовали прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций.