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Общество

Безопасность на приграничных территориях обсудили в прокуратуре Жамбылской области

Безопасность на приграничных территориях, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 11:12 Фото: прокуратура Жамбылской области
28 февраля 2025 года в Жамбылском районе на выездном заседании Координационного совета при прокуратуре области обсудили вопросы профилактики правонарушений на территориях, прилегающих к государственной границе.

На совете участвовали аким области, руководители правоохранительных и спецорганов, которые посетили пункт пропуска "Айша Биби".

Отмечена важность обеспечения законности и порядка на приграничной территории для укрепления национальной и экономической безопасности страны.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Только за последние пять лет правоохранительными органами региона предотвращено 601 правонарушение, связанное с пересечением госграницы.

Продолжается работа по недопущению нелегального вывоза бензина в соседнее государство. В рамках этой деятельности при координации прокуратуры с начала т. г. задержано около 300 автомобилей.

Акиматы 5 районов в рамках борьбы с трансграничным скотокрадством определили места содержания изъятого скота, а правоохранительные органы усилили расследование таких дел, что способствовало снижению количества подобных преступлений почти в три раза: с 103 в 2020 году до 39 в 2024 году.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Аким области Ербол Карашукеев отметил важность оснащения пограничной инфраструктуры современным оборудованием и недостаточность их финансирования уполномоченными органами.

Прокурор области Нургалым Абдиров отдельно остановился на проблемах коррупции на границе, подтверждающейся регистрацией за пять лет 97 уголовных дел, теневой экономики, где выявленный в рамках уголовных дел ущерб государству составил 3,5 млрд тенге, а также на усилении взаимодействия между пограничной службой, уполномоченными и правоохранительными органами.

Кроме того, на совете заслушаны промежуточные результаты исполнения Сводного плана на 2024-2025 годы по вопросам оснащения пограничных пунктов, налогового администрирования, миграции людей и преступности.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Учитывая необходимость переформатирования работы, прокуратура разработала специальные поэтапные алгоритмы взаимодействия указанных органов с конкретизацией их ответственности.

Это направлено на усиление противодействия незаконной миграции, перевозке ГСМ, ТНП и других продуктов.

В частности, один из алгоритмов предусматривает конкретные действия сотрудников Пограничной службы и органов ветеринарного и фитосанитарного контроля по проверке ввозимой на территорию страны подкарантинной продукции.

Предложения прокуратуры по улучшению состояния законности и правопорядка в регионе поддержаны всеми участниками заседания.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Айсулу Омарова
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