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Общество

Что грозит казахстанским потребителям мобильного контента

Что грозит казахстанским потребителям мобильного контента, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 09:00 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Налоги с начала года – одна из самых обсуждаемых тем в обществе: новые ставки, доначисления, технические ошибки. Теперь очередь роялти. Что не так с этим видом налога и как он повлияет на рядовых интернет-пользователей, разбирался корреспондент Zakon.kz.

В прошлую пятницу известный юрист Ержан Есимханов опубликовал в своем профиле пост о том, что непродуманный подход в налогообложении негативно влияет на простых казахстанцев. Тех, кто играет на смартфонах в игры, слушает музыку, читает книги.

Фото: Instagram/@yer_yess

В международной практике роялти – платеж за авторские права, однако в нашей стране, пишет эксперт, в это понятие еще включены платежи с мобильного баланса за мобильный цифровой контент. Например, оплата ежемесячной подписки за музыкальный сервис облагается дополнительным налогом в 15%, хотя ни о каком приобретении музыкальных прав речи не идет. Их оплачивает тот самый музыкальный сервис, который использует слушатель. Насколько это логично и необходимо – вопрос открытый даже по мнению экспертов, специализирующихся в налогообложении.

Кроме того, проблема заключается не только в том, что казахстанцы переплачивают за цифровые сервисы, но и угрозе исчезновения такой услуги в принципе. Сегодня миллионы пользователей оплачивают игры, книги и другой контент с баланса, потому что это один из самых простых и удобных способов. Но операторы связи могут перестать оказывать услугу из-за налогов, превышающих комиссию, сократив перечень цифровых услуг, которые, наоборот, необходимо расширять.

Поэтому 21 февраля на совете премьер-министра Евгений Настрадин, главный исполнительный директор ТОО "КаР-Тел" предложил пересмотреть платежи категории роялти, установив единые налоговые правила для всех способов оплаты. С ним соглашается и Ержан Есимханов.

"К таким услугам должны применяться разумные единые правила, не допускающей вольной трактовк"и, – пишет он в своем посте.

Надеемся, что налоговые органы прислушаются к экспертам и начнут следовать международным конвенциям, использовать проверенные международные практики, стандартизировать налоговые правила и подходы, поддерживать цифровые решения, популярные среди населения.

Айсулу Омарова
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