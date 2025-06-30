Уйдут ли казахстанцы в "черный нал" после введения проверок мобильных переводов – мнения экспертов

Самый обсуждаемый вопрос финансовой сферы Казахстана сегодня: как полноценный запуск системы мониторинга мобильных переводов, запланированный на сентябрь 2025 года, повлияет на поведение граждан и предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Главная интрига здесь – не спровоцирует ли это нововведение массовый уход в "черный" нал, несмотря на общую тенденцию к цифровизации?

Кэш растет вопреки всему

Прежде чем говорить о будущем, взглянем на настоящее. Казахстан уже демонстрирует уникальный феномен: количество наличных банкнот в обращении ежегодно увеличивается на 6% последние десять лет, о чем сообщает Нацбанк РК. В итоге объем кэша вырос на впечатляющие 226%, – говорится в последнем экономическом обозрении НБРК.

Этот рост происходит параллельно с активным развитием безналичных платежей. В 2024 году количество безналичных транзакций выросло на 11,1% до 1,11 миллиарда операций, а их объем – на 16,6%, достигнув 15,5 триллиона тенге. Однако, как показывают данные, одно не исключает другого: казахстанцы активно используют и "безнал", и "нал". Более того, за тот же период держатели карт совершили 19,4 миллиона операций по снятию наличных на сумму 2,2 триллиона тенге.

Мониторинг мобильных переводов: что изменится?

Ключевым катализатором потенциальных изменений станет запуск системы контроля над мобильными переводами. Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, Налоговый кодекс РК будет дополнен новыми нормами. Под мониторинг попадут физические лица, которые в течение трех месяцев подряд получают переводы от ста и более разных лиц, при этом общая сумма таких поступлений должна превышать 12-кратную минимальную заработную плату (МЗП), что на сегодняшний день составляет более 1 миллиона тенге.

"Чтобы вы были в курсе – даже если мы его условно примем в мае или июне, то данные будем получать за текущий год, то есть в 2026 году будем получать данные за 2025 год. Мы раз в год сверку делаем". – указал вице-министр.

Основная цель этих нововведений, по словам Минфина, – борьба с незаконной предпринимательской деятельностью и вывод доходов из тени.

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Наличные – как новая "тихая гавань"?

Именно здесь начинаются расхождения в прогнозах. Национальный банк в своем экономическом обозрении ссылается на исследование Центра исследований Сандж ("Среднесрочные перспективы использования наличных денег"), где была выдвинута гипотеза:

"Из-за проверки мобильных переводов для обнаружения признаков скрытой предпринимательской деятельности спрос на наличные деньги может увеличиться из-за необходимости в анонимности и избегания отслеживания финансовых операций". Экономическое обозрение НБРК

Хотя на практике эта гипотеза оказалась справедливой в основном для микробизнеса, эксперты Нацбанка не исключают, что в условиях усиления мониторинга мобильных переводов (а доля их пользователей достигает 72%) часть расчетов, ранее осуществлявшихся через смартфоны, действительно может вернуться в наличную форму. Это связано с естественным желанием избежать лишнего внимания к своим операциям, особенно если они носят неформальный характер.

Таким образом, "черный" нал может стать привлекательной альтернативой для тех, кто не готов к полной прозрачности своих денежных потоков. Это создаст своеобразное противостояние между стремлением государства к обелению экономики и стремлением части населения и бизнеса к сохранению анонимности.

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Насколько сильны наличные в других странах?

Феномен растущего спроса на наличные не является исключительно казахстанским. Даже в самых развитых экономиках, несмотря на повсеместную цифровизацию, наличные деньги не только не исчезают, но и продолжают укреплять свои позиции.

США. С 2000 года количество наличных долларов в обращении демонстрирует устойчивый среднегодовой рост в 7%. В 2020 году, на пике пандемии COVID-19, был зафиксирован резкий прирост на 12%, что подчеркивает роль наличных как "безопасной гавани" в периоды неопределенности. К 2024 году в обращении находилось уже 54,9 миллиарда банкнот, а показатель количества банкнот на душу населения за 20 лет вырос более чем в два раза, достигнув 161 единицы на человека. Наличные остаются важным платежным средством: в 2021 году 29% всех платежей в США осуществлялись именно ими.

Еврозона. Здесь также наблюдается устойчивый рост количества банкнот в обращении, при этом средний уровень увеличения наличных денег составляет около 13%. Наибольший прирост приходится на банкноты с высокими номиналами, что указывает на их использование не только для повседневных расчетов, но и для накопления. Количество банкнот на душу населения в Еврозоне на 2024 год оценивается в 66 единиц, увеличившись более чем в три раза за последние 20 лет, что свидетельствует о высоком доверии к евро.

Время покажет

Как видим, примеры показывают, что наличные деньги сохраняют свою роль как важное средство платежа, инструмент для сохранения анонимности, а также как средство сбережения, особенно в условиях меняющегося финансового регулирования или глобальных потрясений.

И теперь наши выводы. Казахстан находится на интересном перепутье. С одной стороны, государство нацелено на цифровизацию и прозрачность. С другой – исторические данные показывают устойчивый рост наличного обращения, а новые правила мониторинга могут дополнительно подстегнуть этот тренд.

Международный опыт подтверждает, что наличные деньги сохраняют свою актуальность даже в самых развитых экономиках, выступая инструментом доверия и приватности.

Будет ли Казахстан исключением, или же мы увидим всплеск интереса к наличности в ответ на усиление контроля? Ответ на этот вопрос даст только время, но уже сейчас очевидно, что финансовый ландшафт страны стоит перед значительными изменениями.



Отметим, что Минфин РК предупредил: порог по мобильным переводам уже действует, но проверок пока нет.