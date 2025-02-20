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Общество

К казахстанцам обратились по поводу номеров с +870

ГТС, мошенники, номера, 870, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 13:41 Фото: pixabay
АО "Государственная техническая служба" 20 февраля 2025 года предупредила казахстанцев о случаях мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в компании, этот телефонный код +870 принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, в воздухе и в удаленных регионах.

"Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами", – предупреждают в ГТС.

Мошенники также могут использовать другие подобные коды Inmarsat:

  • +870 – общий код доступа к сети (SNAC).
  • +871 – Атлантический океан, восток (AOR-E).
  • +872 – Тихоокеанский регион (POR).
  • +873 – Индийский океан (IOR).
  • +874 – Атлантический океан, запад (AOR-W).
"Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными! Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт. Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию!" – предупреждают казахстанцев.

Ранее казахстанцев предупредили о мошенничествах, связанных с покупкой и продажей аккаунтов популярных соцсетей, таких как TikTok, Telegram, Instagram.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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