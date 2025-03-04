Казахстанцев предупредили о плохой погоде на 5 марта

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам о погоде на среду, 5 марта 2025 года. Специалисты отмечают, что с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Так, на западе Казахстана прогнозируют дожди со снегом. Лишь на юге страны будет преимущественно без осадков.

"По республике прогнозируют туман, низовую метель, усиление ветра, на западе, северо-западе, юге – гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Особо стоит отметить, что днем на западе Актюбинской области ожидается сильный снег.

Также отдельно выделили погоду в трех крупнейших городах страны:

Астана: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15-17°C, днем -4-6°C.

переменная облачность, временами снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15-17°C, днем -4-6°C. Алматы: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем +2-4°C.

переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем +2-4°C. Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем +8-10°C.

Ранее метеорологи рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 5 по 7 марта 2025 года. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

