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Общество

Потепление ожидается в Алматы и Шымкенте, а в Астане – 17-градусный мороз

Потепление ожидается в Алматы и Шымкенте, а в Астане – 17-градусный мороз, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 15:05 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 5 по 7 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что в столице ожидаются осадки и 17-градусный мороз. Жителям двух крупнейших мегаполисов страны повезло больше, ведь у них ожидается потепление до +16°C.

Прогноз погоды по Астане

  • 5 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°C, днем -4-6°C.
  • 6 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -1+1°C.
  • 7 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 5 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем +2+4°C.
  • 6 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем +7+9°C.
  • 7 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 5 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°C, днем +8+10°C.
  • 6 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +14+16°C.
  • 7 марта: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +6+8°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 15:05
Потепление ожидается в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 15:05

О том, какая погода ожидает казахстанцев в марте 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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