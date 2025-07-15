Пекло и пожарная опасность: что ждет Казахстан 16 июля

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", предоставив прогноз на 16 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, прогнозируются дожди с грозами, на западе, севере, востоке страны – днем ожидается град, на севере страны – шквал.

"На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра.

Что касается температурного фона, то он будет следующим:

днем в Атырауской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Жетысу, Улытау, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай ожидается сильная жара 35-39°C;

днем в Туркестанской, Кызылординской областях – сильная жара 39-40°C;

днем в Мангистауской области – сильная жара 37-42°C.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области, области Улытау, на юге Атырауской области, на юго-востоке Костанайской, на севере, западе, востоке Актюбинской, на севере, востоке Карагандинской, на западе, юге Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, на юго-востоке области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на севере, востоке Атырауской, на западе, юге Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей и области Абай, в центре, на юге, востоке области Улытау прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

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