Пекло и пожарная опасность: что ждет Казахстан 16 июля
Так, по данным метеорологов, прогнозируются дожди с грозами, на западе, севере, востоке страны – днем ожидается град, на севере страны – шквал.
"На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра.
Что касается температурного фона, то он будет следующим:
- днем в Атырауской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Жетысу, Улытау, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай ожидается сильная жара 35-39°C;
- днем в Туркестанской, Кызылординской областях – сильная жара 39-40°C;
- днем в Мангистауской области – сильная жара 37-42°C.
Кроме того, в Западно-Казахстанской области, области Улытау, на юге Атырауской области, на юго-востоке Костанайской, на севере, западе, востоке Актюбинской, на севере, востоке Карагандинской, на западе, юге Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, на юго-востоке области Жетысу, на западе, юге, востоке Жамбылской, на севере, востоке Атырауской, на западе, юге Карагандинской, в центре, на юге Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей и области Абай, в центре, на юге, востоке области Улытау прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.
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