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Общество

"Шымбулак" принял 1,5 миллиона гостей в 2024 году

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, катания на лыжах, сноуборде, горный курорт, катания на Шымбулаке, катания на Чимбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 02:35 Фото: pexels
В 2024 году горнолыжный курорт "Шымбулак" посетило 1,5 млн гостей. Эта цифра включает как внутренних, так и иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, летний и зимний сезоны распределились практически поровну: 700 тысяч человек приехали в теплое время года, 800 тысяч – зимой. Таким образом ежегодный рост числа туристов составил 24%.

Шымбулак становится более популярным не только среди жителей Алматы и других регионов Казахстана, но и среди иностранных гостей.

Чаще всего сюда приезжают туристы из стран СНГ, Китая, Индии, Южной Кореи и стран Ближнего Востока.

Ранее исторический рекорд установил зоопарк Алматы.

Аксинья Титова
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