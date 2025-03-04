"Шымбулак" принял 1,5 миллиона гостей в 2024 году
Фото: pexels
В 2024 году горнолыжный курорт "Шымбулак" посетило 1,5 млн гостей. Эта цифра включает как внутренних, так и иностранных туристов, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, летний и зимний сезоны распределились практически поровну: 700 тысяч человек приехали в теплое время года, 800 тысяч – зимой. Таким образом ежегодный рост числа туристов составил 24%.
Шымбулак становится более популярным не только среди жителей Алматы и других регионов Казахстана, но и среди иностранных гостей.
Чаще всего сюда приезжают туристы из стран СНГ, Китая, Индии, Южной Кореи и стран Ближнего Востока.
Ранее исторический рекорд установил зоопарк Алматы.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript