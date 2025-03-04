Исторический рекорд установил зоопарк Алматы

Алматинский зоопарк установил исторический рекорд по посещаемости, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 марта 2025 года рассказали в Управлении культуры акимата Алматы:

"Впервые за последние 37 лет количество посещений за год достигло 1 097 236 человек. К слову, в городском зоопарке обитают 3 838 животных, которые принадлежат к 361 виду. Их уходом занимаются 223 сотрудника".

Из общего числа посетителей в 2024 году 250 тыс. человек посетили зоосад бесплатно.

Это право предоставляется детям до 6 лет, детям из детских домов и школ-интернатов, многодетным и малообеспеченным семьям (по запросу районных акиматов), а также пенсионерам и людям с инвалидностью.

При этом, как отметили в управлении, цены на билеты для остальных посетителей остаются доступными:

взрослые оплачивают 800 тенге;

дети – 300 тенге.

"Новый рекорд посещаемости стал возможен благодаря растущей популярности зоопарка, который продолжает привлекать все больше любителей природы и семейных отдыхающих". Управление культуры Алматы

Отмечается, что в рамках развития зоопарка планируется модернизация и реконструкция в соответствии с международными стандартами. В этом году будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации, а после завершения всех процедур начнется поэтапная реконструкция, которая продлится до 2028 года.

"Для повышения уровня интереса и просвещения среди посетителей, особенно для детей, в зоопарке разработаны таблички-аннотации для каждого животного. На них указаны название, ареал обитания, биология, а также интересные факты о каждом животном. Для удобства посетителей вся информация представлена на трех языках: казахском, русском и английском. Кроме того, в зоопарке установлены навигационные и информационные стенды, а также интерактивные элементы. Мы проводим разные кружки для детей и организовываем зоошколы для детей", – отметили в администрации Алматинского зоопарка.

В 2023 году количество посетителей в зоопарке Алматы составило 954 тыс., а в 2022 году – 916 тыс. человек.

Материал по теме К казахстанцам обратился Алматинский зоопарк в честь особенного дня

25 февраля 2025 года зоопарк Алматы показал птицу, находящуюся на грани исчезновения.