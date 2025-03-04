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Общество

Исторический рекорд установил зоопарк Алматы

Зоопарк зимой, животные, Алматинский зоопарк зимой, Алматинский зоопарк, зоопарк в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 15:30 Фото: Zakon.kz
Алматинский зоопарк установил исторический рекорд по посещаемости, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 марта 2025 года рассказали в Управлении культуры акимата Алматы:

"Впервые за последние 37 лет количество посещений за год достигло 1 097 236 человек. К слову, в городском зоопарке обитают 3 838 животных, которые принадлежат к 361 виду. Их уходом занимаются 223 сотрудника".

Из общего числа посетителей в 2024 году 250 тыс. человек посетили зоосад бесплатно.

Это право предоставляется детям до 6 лет, детям из детских домов и школ-интернатов, многодетным и малообеспеченным семьям (по запросу районных акиматов), а также пенсионерам и людям с инвалидностью.

При этом, как отметили в управлении, цены на билеты для остальных посетителей остаются доступными:

  • взрослые оплачивают 800 тенге;
  • дети – 300 тенге.
"Новый рекорд посещаемости стал возможен благодаря растущей популярности зоопарка, который продолжает привлекать все больше любителей природы и семейных отдыхающих".Управление культуры Алматы

Отмечается, что в рамках развития зоопарка планируется модернизация и реконструкция в соответствии с международными стандартами. В этом году будет объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации, а после завершения всех процедур начнется поэтапная реконструкция, которая продлится до 2028 года.

"Для повышения уровня интереса и просвещения среди посетителей, особенно для детей, в зоопарке разработаны таблички-аннотации для каждого животного. На них указаны название, ареал обитания, биология, а также интересные факты о каждом животном. Для удобства посетителей вся информация представлена на трех языках: казахском, русском и английском. Кроме того, в зоопарке установлены навигационные и информационные стенды, а также интерактивные элементы. Мы проводим разные кружки для детей и организовываем зоошколы для детей", – отметили в администрации Алматинского зоопарка.

В 2023 году количество посетителей в зоопарке Алматы составило 954 тыс., а в 2022 году – 916 тыс. человек.

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25 февраля 2025 года зоопарк Алматы показал птицу, находящуюся на грани исчезновения.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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