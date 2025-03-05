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Общество

Депутат предложил ввести официальный список недобросовестных застройщиков

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Депутат Бакытжан Базарбек 5 марта 2025 года на пленарном заседании Мажилиса предложил ввести официальный список недобросовестных застройщиков, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проблема некачественного строительства очень актуальна в Астане.

"В Астане неофициально ведется такой реестр, но на законодательном уровне он не зарегулирован. Я думаю, что акиматы Астаны, Алматы и Шымкента заинтересованы в этом", – сказал Бакытжан Базарбек.

Он пояснил, что предлагает запрещать строительство на пять лет для недобросовестных застройщиков. Базарбек отметил, что депутатский корпус предлагал ввести уголовную ответственность для недобросовестных застройщиков и безналичный расчет при покупке квартиры, но получил отрицательное заключение правительства.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, комментируя вопросы безналичного расчета за квартиры, ответил, что эти вопросы на рассмотрении.

"Это главным образом связано с вопросом налогообложения застройщиков. Мы активно занимаемся этим вопросом. Нормы, которые позволят минимизировать уход от налогообложения, мы будем вносить во втором пакете поправок", – сообщил он.

Ранее сообщалось, что наказание застройщикам за некачественное строительство хотят ужесточить в Казахстане. 

Бауыржан Муканов
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