Что будет с ценами на платные парковки в Астане: ответ замакима

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 5 марта 2025 года на пленарном заседании палаты заявил, что владельцы частных парковок в Астане получают огромные деньги, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, владельцы частных парковок в Астане практически ничего не делают, но получают огромные деньги.

"Аккумулируются огромные деньги. В условиях, когда в бюджете проблемы с финансами, наверное, стоит вернуть эти частные парковки в государственную собственность", – предложил Бакытжан Базарбек.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на вопрос депутата, отметил, что лучше договориться с бизнесом, а не выяснять отношения в судах.

"Если маслихат в своем постановлении скажет, что парковки должны быть многоэтажными, площадь на одну машину такая-та, то застройщику придется это делать или отдавать земельный участок. Необходимо эти вопросы комплексно решать", – поделился он своим мнением.

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах Мажилиса сообщил, что акимат расторгает соглашение с частным владельцем парковок. Сейчас оценивается имущество, которое владелец парковок должен передать государству. Все споры будут урегулированы в судебном порядке.

"Владельцы платной парковки устанавливают паркоматы, готовят разметку. 75% по договору они тратили на свою деятельность. Это заработная оплата, выявление штрафов. Еще раз хочу отметить, что в бюджет города от неправильной парковки поступило более 5 млрд тенге. Из них где-то 500 млн тенге заработано инвестором. Это его затраты. С учетом всех мнений мы идем на государственное регулирование. То есть 100% предприятие с участием государства будет заниматься этим вопросом", – пояснил замакима.

Он отметил, что пока цена за парковку не изменится, но незначительные перемены возможны в будущем. Отебаев напомнил, что бесплатной парковкой в столице пользуются инвалиды первой и второй групп, а также собственники прилегающих к платным стоянкам территорий. Также возле социальных объектов, таких как школы и больницы, можно парковаться бесплатно.

Ранее сообщалось, что от акимата Астаны потребовали расторгнуть договор с компанией, управляющей парковками.