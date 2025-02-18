Депутат прокомментировал вопрос национализации "Казахмыса"

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 18 февраля 2025 года прокомментировал в кулуарах палаты вопрос национализации "Казахмыса", передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил журналистам, что заинтересован в ужесточении ответственности недропользователей и напомнил историю с национализацией компании "Арселор Миттал Темиртау".

"С трудом мы вернули угольные шахты "Арселор Миттал" в государственную собственность. С трудом вернули. А сколько человеческих жертв", – сказал Бакытжан Базарбек.

Он воздержался от комментариев по ситуации с гибелью людей на руднике компании "Казахмыс".

"Расследование, комиссия идет. Заключение еще не получено. Еще не оглашено это заключение. С моей точки зрения, будет некорректно давать какой-либо комментарий", – пояснил он.

Депутат считает, что общество должно поднять вопрос национализации "Казахмыса", так как источником власти в Казахстане и владельцем, собственником всех природных ресурсов является народ.

"Я думаю, рано или поздно мы к этому вопросу вернемся", – резюмировал он вопрос национализации "Казахмыса".

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позднее было найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК. Cоздана правительственная комиссия, которую возглавил зампремьера Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.