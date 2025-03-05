В Астане хозяйку дома, сдавшую комнаты, осудили за смерть людей при пожаре
Обвинение было предъявлено по статье 292 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Суд установил, что К. сдавала в аренду комнаты своего жилого дома без оформления соответствующих документов, при этом получая денежные переводы за предоставленные услуги. В июне 2024 года в этом доме произошел пожар, причиной которого стало короткое замыкание в медных проводах электрического кабеля. В результате пожара от отравления угарным газом погибли три человека, в том числе несовершеннолетний.
Обвинение основывалось на признательных показаниях подсудимой, свидетельских показаниях, документах, подтверждающих денежные переводы и заключенные договора. Прокурор потребовал для подсудимой наказания в виде лишения свободы на 5 лет.
Суд признал вину подсудимой и учел ее чистосердечное раскаяние, а также добровольное возмещение морального ущерба потерпевшим. Суд также учел наличие несовершеннолетних детей у К. и признал эти обстоятельства смягчающими.
В итоге подсудимой было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения правил пожарной безопасности, сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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