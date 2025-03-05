В Астане хозяйку дома, сдавшую комнаты, осудили за смерть людей при пожаре

Межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны огласил приговор в отношении К., обвиняемой в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели двух и более человек по неосторожности, сообщает Zakon.kz.

Обвинение было предъявлено по статье 292 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Суд установил, что К. сдавала в аренду комнаты своего жилого дома без оформления соответствующих документов, при этом получая денежные переводы за предоставленные услуги. В июне 2024 года в этом доме произошел пожар, причиной которого стало короткое замыкание в медных проводах электрического кабеля. В результате пожара от отравления угарным газом погибли три человека, в том числе несовершеннолетний.

Обвинение основывалось на признательных показаниях подсудимой, свидетельских показаниях, документах, подтверждающих денежные переводы и заключенные договора. Прокурор потребовал для подсудимой наказания в виде лишения свободы на 5 лет.

Суд признал вину подсудимой и учел ее чистосердечное раскаяние, а также добровольное возмещение морального ущерба потерпевшим. Суд также учел наличие несовершеннолетних детей у К. и признал эти обстоятельства смягчающими.

В итоге подсудимой было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения правил пожарной безопасности, сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Астанчанка нашла утерянную банковскую карту и тратила чужие деньги.