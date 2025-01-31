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Происшествия

Астанчанка нашла утерянную банковскую карту и тратила чужие деньги

расследование, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 18:27 Фото: polisia.kz
59-летняя астанчанка увидела в мобильном приложении многочисленные уведомления о покупках в разных магазинах, затем потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о хищении денег, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, накануне она потеряла свою банковскую карту.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции района "Сарыарка" по подозрению в совершении противоправного деяния установили и доставили 47-летнюю астанчанку. Со слов гражданки, банковскую карту она нашла во дворе дома", – рассказали в полиции.

Отмечается, что подозреваемая решила не искать владельца карты, а тратить деньги: в течение двух дней она покупала в местных магазинах продукты. Сумма материального ущерба составила 50 тыс. тенге.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Фигурантка дала признательные показания.

Стражи порядка убедительно просят жителей столицы быть бдительными. Во избежание краж правоохранители рекомендуют гражданам как можно внимательнее следить за своим имуществом.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ, как украсть деньги со счетов казахстанцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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