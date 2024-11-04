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В Астане осудили директора строительной компании за гибель рабочих

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 19:13 Фото: Zakon.kz
Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении директора строительной компании М., признав его виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, что по неосторожности привело к смерти двух человек (ст. 277 ч. 3 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что М. привлек к демонтажным работам в складском помещении лиц, не состоящих в трудовых отношениях с компанией, и не обеспечил контроль за соблюдением требований безопасности на объекте. В результате обрушения кровли погибли два человека.

Вина подсудимого была подтверждена его признательными показаниями, свидетельскими показаниями, актом расследования несчастного случая и материалами дела. Прокурор просил назначить М. наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ на три года. Подсудимый признал вину и просил о наказании, не связанном с лишением свободы. Представители потерпевших также просили не лишать его свободы.

Суд учел признание вины, раскаяние подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначив наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ на высоте сроком на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили пилотный проект по оказанию электронных госуслуг в сфере строительства. 

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