Общество

В Казахстане сообщили хорошую новость для школьников о гранте НИШ

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile открыт прием заявлений на участие в конкурсе на образовательный грант Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ), сообщает Zakon.kz.

Подать документы, как уточнили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" ("НИТ"), могут родители или законные представители детей, которые на момент подачи заявления обучаются в 6 классе.

Впервые прием заявок на поступление в НИШ в рамках образовательного гранта был полностью автоматизирован через портал электронного правительства и мобильное приложение.

Прием заявлений начался 5 января и продлится до 9 февраля 2026 года. Также сохраняется возможность подачи документов офлайн – через приемные комиссии филиалов НИШ.

Конкурс проводится для зачисления в 7 класс и предназначен исключительно для школьников, обучающихся в 6 классах общеобразовательных школ.

Повторное обучение в том же классе не предусмотрено. К участию не допускаются учащиеся 7-9 классов, а также претенденты с ранее поданными заявлениями или действующими пропусками.

Для подачи заявки через портал eGov.kz необходимо:

  • авторизоваться на портале и перейти в раздел "Гражданам" → "Образование" → "Среднее образование";
  • выбрать услугу "Прием документов на конкурс образовательного гранта президента РК "Өркен";
  • заполнить электронное заявление и прикрепить необходимые документы;
  • подписать запрос одним из доступных способов;
  • отслеживать статус заявки в личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Через приложение eGov mobile услуга доступна в разделе "eGov – госуслуги" → "Образование".

Государственная услуга предоставляется бесплатно:

Также есть уточнение.

"Если ребенок ранее не обучался в Казахстане, необходимо приложить электронную копию табеля успеваемости или справки из школы с указанием класса, учебного года и даты выдачи документа, а также цифровую цветную фотографию формата 3×4. Данные удостоверений личности и свидетельств о рождении загружаются автоматически из государственных информационных систем".

Днем ранее, 12 января 2026 года, дипломатическая миссия США в Казахстане объявила о наборе на программу Fulbright TEA 2026-2027 для казахстанских учителей. Более подробно узнать о программе можно по этой ссылке.

