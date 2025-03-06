Ответственный бизнес – ухоженный город: коммерческие объекты участвуют в кампании "Алматы – наш общий дом"

Коммерческие объекты присоединились к масштабной экологической кампании "Алматы – наш общий дом", которая проводится в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан".

Сотрудники одного из городских торговых центров активно включились в общегородскую кампанию "Ответственный бизнес – ухоженный город".

Как отметил старший менеджер отдела маркетинга торгового центра Андрей Покотилов, на территории торгового объекта регулярно проводится уборка, включая очистку тротуаров, дорожек, парковочной зоны, входной группы, мойку витрин, внешних блоков сплит-систем и т. д.

"Мы ежегодно принимаем участие в экоакциях в рамках кампании "Алматы – наш общий дом", ведь все мы за чистоту в любимом городе. В акцию вовлечены все сотрудники ТРЦ, около 40 человек. У нас ежедневно проводится уборка как внутри торгового центра, так и рядом с территорией. С наступлением теплых дней планируется посадка деревьев, полная реконструкция фонтана. Недавно мы приобрели новейшие моечные машины высокого качества, и теперь уборка будет еще эффективнее и быстрее. Участие в подобных инициативах – это наш вклад в создание комфортной и экологически чистой среды для жизни в нашем городе. Первое впечатление о предприятии и качестве обслуживания создается в зоне, прилегающей к торговому объекту. Поэтому важно поддерживать чистоту пространства рядом с коммерческим объектом в течение дня", – сказал старший менеджер отдела маркетинга Андрей Покотилов.

Фото: акимат города Алматы

Коммерческие объекты города планируют и в дальнейшем поддерживать подобные инициативы, направленные на улучшение экологической обстановки и повышение культуры горожан.

Напомним, с 1 марта по 1 апреля в Алматы проводится кампания "Алматы – наш общий дом", где предусмотрены 4 этапа:

"Чистые улицы" (1-9 марта) – уборка остановок, дорожных знаков, установка урн, благоустройство магистралей;

"Чистые парки, скверы и горы" (10-16 марта) – субботники в природных зонах и активности по сбору мусора;

"Чистые дворы" (17-23 марта) – уборка и покраска дворовых территорий, детских и спортивных площадок, элементов благоустройства, озеленение, конкурсы на "Лучший двор/дворник/палисадник";

"Наш город – наша гордость" (24 марта – 1 апреля) – благоустройство памятников и массовая посадка деревьев.