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События

В Алматы стартует кампания "Алматы – наш общий дом"

В Алматы стартует кампания &quot;Алматы – наш общий дом&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 18:09 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с 1 марта по 1 апреля пройдет масштабная городская кампания "Алматы – наш общий дом" в рамках республиканской программы "Таза Казахстан".

Кампания включает ряд мероприятий, направленных на обновление и улучшение городской инфраструктуры, повышение экологической культуры и вовлечения горожан в развитие города.

"Уважаемые жители! "Алматы – наш общий дом", а в каждом доме должно быть чисто и уютно. Призываю каждого из вас убирать за собой мусор, беречь природу и соблюдать чистоту. Присоединяйтесь к нашей кампании! Пусть наш город станет примером для всех! Спасибо за вашу заботу и любовь к Алматы!" – призвал горожан заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

"Алматы – наш общий дом" охватит все районы города, принять участие в активностях, среди которых – челленджи, конкурсы, экоквесты и флешмобы, сможет каждый житель и гость Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в течение месяца будут проходить акции, получившие хороший отклик: плоггинг – совмещение бега и сбора мусора, "Добрая крышечка" – сбор пластиковых крышек учащимися школ и детсадов, "Преврати мусор в искусство" – конкурс по созданию арт-объектов из отходов, Plastiс Reboot – сбор пластиковых бутылок на переработку, сбор просроченных лекарств и др.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Продолжая экологические инициативы, начатые в прошлом году, мы вместе будем стремиться сделать наш город чище и комфортнее. В 2024 году в Алматы были утверждены новые правила благоустройства, в рамках которых внедрена система паспортов благоустройства для более 6 тысяч объектов предпринимательства. На сегодня оформлено 4918 паспортов, что составляет 82% от запланированного. Паспортизация позволяет закрепить ответственность за прилегающие территории, включая фасады, тротуары, зеленые зоны и другие объекты", – сказал заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов.

Кампания пройдет в четыре тематические недели:

  • "Чистые улицы" (1-9 марта) – уборка остановок, дорожных знаков, установка урн, благоустройство магистралей.
  • "Чистые парки, скверы и горы" (10-16 марта) – субботники в природных зонах и активности по сбору мусора.
  • "Чистые дворы" (17-23 марта) – конкурс "Лучший работник коммунальной службы", покраска заборов, элементов благоустройства, детских и спортивных площадок (с 20 по 29 марта).
  • "Наш город – наша гордость" (24 марта-1 апреля) – благоустройство памятников и массовая посадка деревьев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

За время кампании планируется привести в порядок всю городскую инфраструктуру, более 4 тыс. дворовых территорий, провести уборку в 445 парках и скверах города, очистить набережные рек, установить до 12 тыс. ед. уличных антивандальных урн, демонтировать более 600 незаконно установленных НТО, высадить 5 тыс. деревьев и кустарников.

Вся подробная информация будет публиковаться на сайте Almaty.kz.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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