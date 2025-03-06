Расследование начато в отношении экс-главы Управления сельского хозяйства области Улытау и его зама

Агентство Казахстана по противодействию коррупции начало расследование в отношении экс-руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау Кайрата Мутаева и его заместителя Акбаян Сексенбаевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 марта 2025 года заявили в пресс-службе Антикора:

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении экс руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау и его заместителя начато расследование по подозрению в коррупции. Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит".

Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы Кайрат Мутаев и Акбаян Сексенбаева, имея дисциплинарные взыскания, получили премии через подчиненных. Тем самым, как отмечалось, они похитили 7 550 000 тенге бюджетных средств.

Отметим, что Кайрат Мутаев занимал должность руководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау с 2022 по 2024 годы. А со 2 декабря 2024 года он назначен замруководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области.

Фото: gov.kz

А Акбаян Сексенбаева с 2022 года и по сей день числится замруководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау.

Фото: gov.kz

Ранее в Антикоре сообщили, что директор футбольного клуба "Жетісу" лишился свободы на семь лет.