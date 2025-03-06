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События

Директор футбольного клуба "Жетісу" лишился свободы на семь лет

Калмухамет Донсебаев, бывший директор ФК Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 11:05 Фото: Facebook/Калмухамет Донсебаев
Талдыкорганский городской суд огласил приговор в отношении директора футбольного клуба "Жетісу". Калмухамета Донсебаева приговорили к семи годам ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

По данным Антикоррупционной службы за 6 марта 2025 года, Донсебаева признали виновным в хищении бюджетных средств в размере 31,9 млн тенге, выделенных на питание футболистов клуба при проведении учебно-тренировочных сборов.

"В связи с полным возмещением ущерба и наличием тяжкого заболевания Донсебаев осужден к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора".Пресс-служба Антикора

Приговор в законную силу вступил.

Об аресте на два месяца Донсебаева стало известно 2 июня 2024 года.

Позже в Антикоре уточнили, что Донсебаев в 2022-2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц.

Также на днях в соцсетях появилась информация, что у Адилета Барменкулова, а также ряда других бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола (КФФ) якобы проходят обыски. В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) выступили с заявлением по этому поводу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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