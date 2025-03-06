Автолюбителей обманули на 8 млн тенге в Акмолинской области

Фото: freepik

В Акмолинской области при постановке автомобилей на учет мошенник обманул автолюбителей на 8 млн тенге. Об этом 6 марта 2025 года Zakon.kz рассказали в департаменте полиции региона.

Заявления о мошенничестве в отношении 31-летнего жителя Щучинска поступили 3 марта в Управление полиции Степногорска. "Предварительное расследование показало, что в апреле и августе 2024 года злоумышленник, действуя под предлогом помощи в регистрации автомобилей с иностранным учетом в Казахстане, завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму 7 млн 950 тыс. тенге". Пресс-служба ДП Акмолинской области По данному факту управление полиции начало досудебное расследование. "Чтобы не стать жертвой данного вида мошенничества, перед передачей денег необходимо удостовериться, что посредник действительно имеет право оказывать такие услуги. Запрашивайте документы и проверяйте информацию через официальные источники". Пресс-служба ДП Акмолинской области Ранее мы писали о новой схеме обмана, которая используется мошенниками в Казахстане. Подробнее о ней можете узнать по ссылке.

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