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Общество

Новая схема обмана в Казахстане: предупредите близких

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 11:39 Фото: unsplash
Мошенники не перестают использовать всевозможные ухищрения для обмана казахстанцев. Так, на этот раз аферисты предлагают "легкие деньги" за просмотр контента, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Telegram-канала, специализирующегося на разоблачении аферистов, подробно рассказали о новой схеме:

"Мошенники в Telegram предлагают ищущим заработка людям деньги за просмотр фильмов, различных видеороликов и другого контента для накрутки статистики и продвижения товаров, услуг и аккаунтов в соцсетях. Но, чтобы начать зарабатывать, аферисты требуют внести залог или "депозит", получая который они "сверкают своими пятками".

Стоит отметить, что злоумышленники могут прикидываться сотрудниками крупных рекламных агентств, включая европейские компании.

"Особенно часто на эту схему попадаются школьники и студенты. Никогда не скидывайте деньги в качестве залога людям, предлагающим работу в Сети", – отмечают аналитики.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане мошенничество, связанное с фальшивыми судебными разбирательствами, становится все более распространенным. Специалисты дали важные рекомендации, которые могут помочь предотвратить аферу и сохранить личную безопасность.

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Кроме того, казахстанцев предупреждают о мошенниках, орудующих на сайтах бесплатных объявлений. Этот вид аферы является самым излюбленным среди преступников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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