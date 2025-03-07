Минэнерго сообщило о сокращении объемов добычи нефти по маршруту КТК

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов 7 марта 2025 года на брифинге в ведомстве подтвердил, что Казахстан намерен провести оптимизацию добычи нефти в связи с требованиями ОПЕК+, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, оптимизация запланирована на март и будет проведена до необходимого уровня в соответствии с обязательствами перед ОПЕК+.

"У нас, как вы знаете, львиная доля экспорта через КТК проходит. Соответственно, по КТК будут сокращены объемы. У нас не один маршрут экспорта, а несколько. Именно по КТК большая доля, процентов 70 точно будет по КТК", – дополнил Алибек Жамауов.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев 7 марта 2025 года на брифинге ведомства рассказал, как будут выполняться обязательства перед группой ОПЕК+.