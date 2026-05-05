В Минэнерго высказались о выходе ОАЭ из ОПЕК и планах по добыче нефти
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что Казахстан не рассматривает выход из ОПЕК+, продолжит работу в альянсе, а рост добычи нефти будет проходить в плановом режиме, передает корреспондент Zakon.kz.
"Мы в рамках ОПЕК+ работу продолжаем. Последствия для Эмиратов уже будущее покажет, на данном этапе работа в обычном режиме идет", – ответил Сунгат Есимханов.
Помимо этого, журналисты уточнили, что ранее семь стран ОПЕК+, включая Казахстан, договорились о повышении целевых показателей добычи нефти, и поинтересовались, насколько существенным будет этот прирост для нашей страны.
"Ежемесячные планы те же идут, 10 тысяч баррелей в сутки увеличения для казахстанской доли, это в тех плановых режимах, которые до этого договаривались, никаких особых изменений в этом вопросе нет", – дополнил он.
Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов заявил, что прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" не повлияет на стоимость топлива внутри страны.
