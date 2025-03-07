Саткалиев: Казахстан подтвердил взятые на себя обязательства ОПЕК+

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 7 марта 2025 года на брифинге рассказал, как его ведомство будет выполнять обязательства перед группой ОПЕК+, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в рамках прошедшей встречи стран ОПЕК+ все страны-участницы, включая Казахстан, подтвердили взятые на себя обязательства по полному выполнению установленных квот, а также по компенсации заранее перевыполненных объемов добычи нефти.

"Тем не менее аналитики и журналисты, специализирующиеся на данной теме, обратили внимание на превышение Казахстаном установленных квот. В этой связи мы хотели разъяснить нашу практику, политику и стратегию, а также то, какие меры мы планируем принять для сокращения объемов добычи нефти. В первую очередь хочу отметить, что увеличение объемов добычи связано с тестовым запуском нашего проекта будущего расширения и проекта управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз", – озвучил Саткалиев.

По его словам, в настоящее время работы продолжаются, и месторождение пока не планируется выводить на полную мощность.

"Согласно нашим планам, выход на полную мощность ожидается во второй половине текущего года. Это дает нам определенный простор для управления данным риском. Мы провели консультации с участниками и акционерами международных консорциумов и планируем продолжить эти обсуждения на следующей неделе уже на уровне первых руководителей крупных компаний — таких как ExxonMobil, Total, Shell и других. В рамках этих консультаций мы поставили перед акционерами задачу по снижению объемов добычи нефти в Казахстане, чтобы достичь запланированных параметров. Хочу отметить, что диалог был продуктивным — мы не получили отказа, а, наоборот, конструктивно обсудили возможности выполнения задачи, поставленной правительством Республики Казахстан", – озвучил глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что Казахстан настроен очень серьезно и готов предпринять все необходимые меры для снижения добычи, в том числе использовать административные механизмы и регулировать доступ к нефтепроводной инфраструктуре.

По его словам, главная цель — обеспечить выполнение обязательств перед группой ОПЕК+.

6 марта 2025 года стало известно, что цены на нефть рухнули до самого низкого уровня с 2021 года.