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Общество

15 крупных трасс остаются закрытыми в Казахстане из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 10:09 Фото: Zakon.kz
К утру 10 марта 2025 года на 15 республиканских дорогах в восьми областях Казахстана действует ограничение движения из-за плохих погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Область Абай:

  • дорога "Таскескен – Бахты – граница КНР", км. 75-187 (с. Урджар – граница КНР).

Акмолинская область:

  • дорога "Костанай – Аулиеколь – Сурган", км. 232-260 (участок граница Костанайской области – п. Сурган);
  • дорога "Жаксы – Есиль – Бузулук", км. 0-82 (участок п. Жаксы – п. Бузулук);
  • дорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км. 377-595 (участок граница Костанайской области – граница СКО);
  • дорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ", км 856-997 (участок граница СКО – город Атбасар);
  • дорога "Кокшетау – Атбасар", км 120-184 (участок город Атбасар – п. Максимовка);
  • дорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ", км 997-1128 (участок граница город Атбасар – п. Астраханка).
  • на участке автодороги "Астана – Караганда – Алматы", км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы – граница Акмолинской области).

Алматинская область:

  • дорога "Подъезд к турбазе Алма-Тау", км 0-15 (с. Тузбастау – с. Бескайнар).

Область Жетысу:

  • дорога "Сарыозек-Коктал", км 40-68 (перевал Алтын Емель) – открыто движение только для легкового автотранспорта.

Костанайская область:

  • дорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км. 252-340 (граница  области Улытау – город Аркалык);
  • дорога "Костанай – Аулиеколь – Сурган", км 108-232 (участок с. Аулиеколь – граница Акмолинской области);
  • дорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км. 339-377 (участок город Аркалык – граница Акмолинской области).

Северо-Казахстанская область:

  • дорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 595-671 (участок граница Акмолинской области – с. Токсан Би);
  • дорога "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ", км 795-856 (участок с. Рузаевка – граница Акмолинской области).

Область Улытау:

  • дорога "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км. 137-252 (с. Улытау – граница Костанайской области).
"Для содержания дорог задействованы 310 единицы спецтехники и 421 специалист", – сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖол".

Также указано, что с 09:40 из-за ухудшения погоды введены ограничения движения для всех видов автотранспорта еще в двух регионах.

Акмолинская область:

  • на участке дороги "Астана – Караганда – Алматы", км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы – граница Акмолинской области);
  • на участке дороги "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ", км 1128-1232 (п. Астраханка – п. Кажымукан).

Карагандинская область:

  • на участке дороги "Астана – Караганда – Алматы", км 1353-1426 (граница Акмолинской области – ПВП Темиртау).

Ориентировочное время открытия дорог – 10 марта 2025 года в 20:00.

Ранее синоптики объявили на 10 марта штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана.

Андрей Дюсупов
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