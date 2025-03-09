По всему Казахстану синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 10 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью на дорогах гололедица.

Ночью и утром на юге, западе Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Жамбылской области на юге, в горных районах ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью ожидается гололед. Временами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ожидается на западе, юге туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 18 м/с. В связи с резким повышением температурного фона в области (в Бурлинском и Шынгырлауском районах до +5+7°С, в Сырымском и Каратобинском районах до +7+9°С, в г. Уральск, Таскалинском, Теректинском, Акжайкском и в районе Байтерек до +8+10°С) в период 11-13 марта 2025 года ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на горных перевалах области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, на севере, юге, в горных районах области временами порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы ночью ожидается туман.



В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на востоке Карагандинской области, днем на западе, севере, востоке области ожидается снег. Ночью на севере, востоке области, днем на западе, севере, востоке области низовая метель. На севере, востоке, юге области туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ночью в северной половине снег, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег). Ночью в северной половине области низовая метель, днем на севере, востоке, юге области низовая метель, гололед. На западе, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидаются ночью и утром снег, низовая метель, днем гололед. Ветер западный, юго- западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

Утром и днем на севере, востоке области Улытау ожидается низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается временами туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, на севере, востоке области сильный снег, днем на западе, севере, востоке области ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в области Абай ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, в центре области ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем ожидается снег. Ночью на юге, востоке области ожидается низовая метель. Днем ожидается метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются снег, метель.

В Астане ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Кокшетау на дорогах гололедица.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель.

Ранее прогноз погоды на территории Казахстана на предстоящий понедельник, 9 марта 2025 года, предоставили синоптики. Подробнее можно узнать здесь.

