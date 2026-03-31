#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Общество

Почему задержался выход на рынок казахстанского лекарства от рака

рак, Казахстан, Саясат Нурбек , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал, когда станет доступно казахстанское лекарство от рака, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о препарате под названием DVC. Саясат Нурбек сообщил, что на сегодня ведутся испытания на людях в Национальной лаборатории Астаны на базе "Назарбаев Университета".

"В прошлом году прошли этапы клинических испытаний на людях. У нас произошла смена клинической базы, то есть теперь эти испытания мы доводим до конца здесь, в Астане, на базе онкологического центра. Подключились несколько региональных онкологических центров в Караганде. До конца этого года мы уже на регистрацию подадим это лекарство. Задержка вызвана тем, что мы выполняем требования национального законодательства, но теперь для регистрации нужно выполнить и международные регламенты", – пояснил министр.

В итоге, по его данным, потребовались дополнительные клинические испытания на людях.

"Мы их продолжали в Алматы, теперь в Астане и нескольких регионах мы должны провести. Эти испытания идут, мы работаем с Министерством здравоохранения, с Национальным центром экспертизы и регистрации лекарственных средств. Дополнительные стандарты ЕАЭС также мы должны выполнить. В этом году мы планируем зарегистрировать лекарство на национальном уровне, чтобы уже оно появилось как официальное лекарственное средство. И тогда клиники смогут его использовать", – подчеркнул Саясат Нурбек.

Далее, добавил глава Миннауки, начнется работа по регистрации на международном уровне.

11 марта 2025 года Саясат Нурбек говорил, что отечественное лекарство от рака планируется зарегистрировать к концу 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: