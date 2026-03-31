Почему задержался выход на рынок казахстанского лекарства от рака

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал, когда станет доступно казахстанское лекарство от рака, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о препарате под названием DVC. Саясат Нурбек сообщил, что на сегодня ведутся испытания на людях в Национальной лаборатории Астаны на базе "Назарбаев Университета".

"В прошлом году прошли этапы клинических испытаний на людях. У нас произошла смена клинической базы, то есть теперь эти испытания мы доводим до конца здесь, в Астане, на базе онкологического центра. Подключились несколько региональных онкологических центров в Караганде. До конца этого года мы уже на регистрацию подадим это лекарство. Задержка вызвана тем, что мы выполняем требования национального законодательства, но теперь для регистрации нужно выполнить и международные регламенты", – пояснил министр.

В итоге, по его данным, потребовались дополнительные клинические испытания на людях.

"Мы их продолжали в Алматы, теперь в Астане и нескольких регионах мы должны провести. Эти испытания идут, мы работаем с Министерством здравоохранения, с Национальным центром экспертизы и регистрации лекарственных средств. Дополнительные стандарты ЕАЭС также мы должны выполнить. В этом году мы планируем зарегистрировать лекарство на национальном уровне, чтобы уже оно появилось как официальное лекарственное средство. И тогда клиники смогут его использовать", – подчеркнул Саясат Нурбек.

Далее, добавил глава Миннауки, начнется работа по регистрации на международном уровне.

11 марта 2025 года Саясат Нурбек говорил, что отечественное лекарство от рака планируется зарегистрировать к концу 2025 года.