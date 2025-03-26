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Общество

Депутат требует от Высшей аудиторской палаты публиковать результаты проверок

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 13:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Марат Башимов на пленарном заседании палаты 26 марта 2025 года указал на абсурдность засекречивать результаты проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой (ВАП), передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Башимов своем запросе на имя председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова напомнил, что законы Казахстана требуют прозрачности проверки всех финансовых средств. 

"Необходимо отметить, что со стороны общества вызывает вопросы несвоевременное информирование о принятых важных аудиторских заключений. Например, на сайте палаты до сих пор нет результатов проверок, проведенных с 2022 года. Последнее аудиторское заключение датируется 11 августом 2022 года. Мы не видим полных результатов проверок по сельскому хозяйству, ОСМС. Член палаты Нурлан Нуржанов упомянул о существовании каких-то критериев, согласно которым информация по аудиторским проверкам может быть отнесена к категории "документов служебного порядка" (ДСП)", – пояснил депутат.

Однако, добавил он, в декабре 2024 года в СМИ появились сообщения о неэффективном расходовании 73 млрд тенге в "Назарбаев Университете". А полная информация о результатах аудиторской проверки не была опубликована.

"Руководство университета публично комментировало результаты проверки, что вызывает недоумение относительно причин ограничения доступа к полной информации. Получается, интересная логика у аудиторов: деньги государственные, то есть народные, деятельность социально-важная, но она каким-то образом засекречена. Коллеги, вопросы образования, медицины и социальной сферы никоим образом не могут быть засекречены, это же не военный, даже не правоохранительный бюджет", – заявил Марат Башимов.

В этой связи он потребовал ВАП незамедлительно опубликовать результаты проверок за 2022-2024 годы. 

21 февраля 2025 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что в прошлом году было проведено 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах с охватом финансовых средств на сумму порядка 11 трлн тенге. В результате выявлены нарушения на сумму 862 млрд тенге, по итогам проверок в бюджет возвращено 135 млрд тенге.

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Мадина Мамырханова
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