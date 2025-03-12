#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Общество

Как планируют уменьшить вес школьного рюкзака в Казахстане

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 14:46 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 12 марта 2025 года ответил, почему в Казахстане отказались от идеи заменить учебники на планшеты, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что учебники не будут заменятся планшетами, потому что мировая практика показывает отсутствие должного эффекта от этого.

"Поэтому многие страны сейчас отказываются от планшетов. Нужно искать другие пути. Сейчас наши эксперты занимаются этим вопросом и внедрением нового стандарта, новой программы. Есть разные пути для снижения нагрузки. Мы уже первый шаг сделали. Учебники оцифровали. Цифровые учебники у нас сейчас появились. Второе, это мы должны из трехсменки все-таки стремиться перейти к односменке. И третий шаг, тогда благодаря данным мерам можно будет в школах правильно рассмотреть учебное расписание. Ставить парные уроки. Вот эти все методы как раз приведут к тому, чтобы окончательно решить эти вопросы", – озвучил Гани Бейсембаев.

Он подчеркнул, что осталось более 40 трехсменных школ, и в этом году планируется окончательно закрыть этот вопрос.

Ранее стало известно, что во всех школах и колледжах Казахстана внедрят антибуллинговую программу.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
"Проголосуйте за племянницу", или как работают онлайн-мошенники
Общество
14:56, Сегодня
"Проголосуйте за племянницу", или как работают онлайн-мошенники
Глава Минпросвещения рассказал, перенесут ли последний звонок в школах Казахстана
Общество
14:46, Сегодня
Глава Минпросвещения рассказал, перенесут ли последний звонок в школах Казахстана
Перейдут ли в Астане и Алматы на "собственный часовой пояс"
Общество
14:33, Сегодня
Перейдут ли в Астане и Алматы на "собственный часовой пояс"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: