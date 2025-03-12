Как планируют уменьшить вес школьного рюкзака в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 12 марта 2025 года ответил, почему в Казахстане отказались от идеи заменить учебники на планшеты, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что учебники не будут заменятся планшетами, потому что мировая практика показывает отсутствие должного эффекта от этого.

"Поэтому многие страны сейчас отказываются от планшетов. Нужно искать другие пути. Сейчас наши эксперты занимаются этим вопросом и внедрением нового стандарта, новой программы. Есть разные пути для снижения нагрузки. Мы уже первый шаг сделали. Учебники оцифровали. Цифровые учебники у нас сейчас появились. Второе, это мы должны из трехсменки все-таки стремиться перейти к односменке. И третий шаг, тогда благодаря данным мерам можно будет в школах правильно рассмотреть учебное расписание. Ставить парные уроки. Вот эти все методы как раз приведут к тому, чтобы окончательно решить эти вопросы", – озвучил Гани Бейсембаев.

Он подчеркнул, что осталось более 40 трехсменных школ, и в этом году планируется окончательно закрыть этот вопрос.

Ранее стало известно, что во всех школах и колледжах Казахстана внедрят антибуллинговую программу.