Глава Минпросвещения рассказал, перенесут ли последний звонок в школах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса Парламента 12 марта 2025 года призвал родителей школьников не тратить деньги на пышные празднования выпускных, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минпросвещения подтвердил, что перенос последнего звонка с 25 мая не планируется. "Хочу также передать, что родителям нужно прекращать расточительство в этих мероприятиях (выпускных. – Прим. ред.). Мы не должны (приучать. – Прим. ред.) наших детей тратить деньги безосновательно и без необходимости. Все-таки школа – это среда для воспитания и пример для подрастающего поколения. Если мы сейчас с родителями будем заниматься ресторанами, кафе и так далее, то какое поколение мы вместе вырастим? Поэтому нужно быть скромными, экономными, и все имеющиеся средства лучше тратить на благополучие детей, а не на рестораны", – обратился Гани Бейсембаев к казахстанским родителям. 11 марта 2025 года стало известно, сколько дней отдохнут школьники Казахстана на весенних каникулах.

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