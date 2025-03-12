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Общество

Во всех школах и колледжах Казахстана внедрят антибуллинговую программу

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в рамках борьбы с буллингом в 110 школах пилотно реализуется программа KiVa, а также разработана отечественная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe", сообщает Zakon.kz.

Как отметил 12 марта 2025 года на пресс-конференции в СЦК вице-министр просвещения Едил Оспан, пилотный проект "ДОСБОЛLiKe" проходит в 50 школах.

"С 1 сентября 2025 года планируется внедрение антибуллинговой программы "ДОСБОЛLiKe" во всех школах и колледжах", – сказал Едил Оспан.

Спикер отметил, что за действия детей в школах усилена административная ответственность их родителей. Также приняты единые правила внутришкольного учета в школах.

"На сегодняшний день 82% зачисленных детей (свыше 12 тыс. человек) проактивно охвачены дополнительным образованием. Введены в действие межведомственные алгоритмы реагирования, позволяющие оперативно оказывать помощь пострадавшим детям", – пояснил вице-министр.

Ранее сообщалось, что шестиклассница в Актау подверглась буллингу со стороны одноклассника.

Бауыржан Муканов
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