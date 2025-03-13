За какие нарушения ПДД и других правил меняется размер штрафов с 13 марта

С 13 марта 2025 года штраф за неоплату парковки снизится с 3 МРП до 1 МРП. При этом за высовывание пассажиров в люки вводят штраф и усиливают наказание за превышение нормативов по выхлопам и уровню шума. Как меняется ответственность с вступлением в силу поправок в КОАП, пишет Zakon.kz.

Новые размеры штрафов за нарушения ПДД – и не только – связаны с тем, что 13 марта 2025 года вводятся в действие некоторые из новелл в Законе РК № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях". Поправок великое множество, расскажем сейчас лишь о некоторых, которые больше всего касаются людей в повседневной жизни.

Например, водителей и других участников дорожного движения.

Ранее за нарушения по статье 334 "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов (технических нормативов) содержания загрязняющих веществ в выбросах" (а также уровня шума) можно было отделаться предупреждением. Отныне только штраф в размере 10 МРП – на физлиц и 100 МРП – на юрлиц.

Другая норма, подвергнутая корректировке, – статья 593 КОАП "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения". А именно устанавливается взыскание:

"За перевозку пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки ТС, открывания дверей во время движения… штраф в размере 10 МРП". Новая часть 1-2 статьи 593 КОАП

Зато снижается штраф за неоплату парковки. Напомним, за нарушение правил остановки и стоянки ТС в местах, где парковка – платная, в соответствии с частью 4-1 статьи 597 КОАП штраф ранее составлял 3 МРП. Но с 13 марта штраф за уклонение от уплаты за парковку снижают до 1 МРП, а за повтор в течение года – до 2 МРП (было 5 МРП).

Сразу два интересных изменения в санкции статьи 598 КОАП" Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами".

Во-первых, за то, что не уступил дорогу полиции, скорой помощи и прочим машинам с сиреной и мигалками (проблесковыми маячками), увеличивают размер штрафа – 20 и 40 МРП за повтор (вместо нынешних 7 и 15 МРП). А во-вторых, для таких вот "неуступчивых" водителей добавляют новое административное взыскание – общественные работы. Ну если те не против бесплатно потрудиться на пользу обществу, конечно. Впрочем, общественные работы за административные правонарушения – это отдельная тема, ей Zakon.kz посвятил статью, с которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Повторимся, это далеко не все новые статьи КОАП. Тем более, что, помимо изменения ответственности за нарушение ПДД, поправки направлены и на другие сферы. В целях защиты прав человека на свои персональные данные, например, кратно усиливается ответственность за нарушения в этой сфере по статье 79 КОАП.

Поправки вносятся в статьи 93-96 КОАП, связанные с нарушениями безопасности труда. Сейчас отсутствие службы или хотя бы специалиста в области безопасности и охраны труда или нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров влечет лишь предупреждение. С 13 марта – штраф на должностных лиц, малый бизнес и некоммерческие организации в размере 20 МРП, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 120 МРП.

В максимуме же штраф по этой статье доходит до 240 МРП.

В области защиты прав потребителей в статье 190 КОАП есть пункт 5, предусматривающий ответственность продавцов (изготовителей, исполнителей) за неисполнение обязанностей по обеспечению обмена или возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества в срок, установленный законодательством РК о защите прав потребителей.

Правило как будто должно подталкивать продавцов к возврату товаров, если того требует покупатель. Но... не подталкивало, потому что нарушение это влечет всего лишь предупреждение.

С 13 марта ответственность за неисполнение этих обязанностей усиливают, а именно вместо предупреждения вводят штраф: на физических лиц в размере пяти, на субъекты малого предпринимательства – в размере десяти, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 15, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 25 МРП.

В КОАП появляется новая статья 252-1, посвященная специально деятельности обменных пунктов. Отныне (с 13 марта) за нарушение требований к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой и условий функционирования обменных пунктов положен штраф в зависимости от характера нарушения от 50 до 150 МРП.

А в одном случае (часть 8 статьи 252-1):

"Несоблюдение уполномоченными банками и уполномоченными организациями установленных Национальным банком РК пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты влечет штраф на субъекты среднего предпринимательства в размере 200, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 500 МРП".

А новая часть 2-1 статьи 344 КОАП усиливает ответственность за образование стихийных свалок:

"Выброс отходов вне специально установленных мест с использованием транспортных средств для их доставки... влечет штраф на физических лиц в размере 100, на должностных лиц, субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 200, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 500, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 1 тыс. МРП".

С полным же перечнем новых размеров штрафов и прочих видов административных взысканий можно ознакомиться в статье, ранее опубликованной в Zakon.kz в связи c подписанием закона главой государства.