Касым-Жомарт Токаев высказался о деструктивных течениях

Фото: akorda.kz

Выступая 14 марта 2025 года на IV заседании Национального курултая в Бурабае, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что депутат Мажилиса Ермурат Бапи выражает обеспокоенность религиозной обстановкой в стране, члены курултая Дания Кыдырбаева и Олжас Сулеймен тоже говорят об усилении влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта. "В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии – консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент обратил внимание на рост фактов мошенничества в Казахстане.

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