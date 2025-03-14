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Общество

Касым-Жомарт Токаев высказался о деструктивных течениях

Касым-Жомарт Токаев высказался о деструктивных течениях, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:19 Фото: akorda.kz
Выступая 14 марта 2025 года на IV заседании Национального курултая в Бурабае, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что депутат Мажилиса Ермурат Бапи выражает обеспокоенность религиозной обстановкой в стране, члены курултая Дания Кыдырбаева и Олжас Сулеймен тоже говорят об усилении влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта.

"В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии – консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент обратил внимание на рост фактов мошенничества в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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