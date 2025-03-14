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Общество

Президент обратил внимание на рост фактов мошенничества в Казахстане

Президент обратил внимание на рост фактов мошенничества в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:08 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 14 марта 2025 года на IV заседании Национального курултая в Бурабае, обратил внимание на рост фактов мошенничества в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что члены курултая высказывают озабоченность по поводу еще одной актуальной проблемы – участившихся в последнее время случаев мошенничества.

"Злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам главы государства, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом.

"Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. Мне поступает большое количество таких обращений. Айгуль Орынбек справедливо поднимает данный вопрос. Уполномоченным органам надо обратить внимание на эти проблемы".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что "инфоцыганам" могут запретить обещать казахстанцам красивую жизнь

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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