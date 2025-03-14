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Общество

Токаев назвал ношение национальной одежды хорошей тенденцией

Беркут, беркутчи, национальные праздники, национальный праздник, Наурыз , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:32 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года высказался о важности ношения национальной одежды, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что большую роль в укреплении национальной идентичности играет наша исконная культура, в которой особое место занимает праздник Наурыз. По его словам, подготовлена новая концепция празднования Наурыза, который теперь отмечается в течение десяти дней, начиная с 14 марта, то есть с Амал күні. И каждый из этих праздничных дней получил определенное название.

"Граждане позитивно восприняли данную инициативу, в частности, широкий отклик получил День национальной одежды. В обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях. Повышенный спрос способствовал открытию пошивочных цехов, появлению новых брендов и магазинов. Таким образом, ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением. Это очень хорошая тенденция. Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы.

Мадина Мамырханова
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