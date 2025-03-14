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Общество

Национальный архив о Казахстане создадут для нейросетей

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись, карта Казахстана, границы , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:32 Фото: gov4c.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае заявил, что необходимо создать национальный цифровой архив для разработчиков нейросетей, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что на запрос сделать иллюстрацию или видео о современном Казахстане популярные сервисы зачастую генерируют продукт, имеющий мало общего с действительными образами.

"А все потому, что глобальные нейросети плохо распознают нашу историю, культуру и традиции. В интернете пока недостаточно информации о Казахстане на самых распространенных мировых языках, прежде всего, английском. В правительстве уже началась работа по оцифровке имеющихся у нас огромных объемов информации: архивов и справочных сведений, научных исследований, фотографий и иллюстраций, музыкальных композиций, произведений искусства. Предстоит создать национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей", – дополнил он. 

IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит в Бурабае. В его работе принимают участие председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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