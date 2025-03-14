Стало известно, где пройдет следующее заседание Национального курултая

Касым-Жомарт Токаев 14 марта 2025 года анонсировал локацию следующего Национального курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что уделяет особое внимание развитию исторической науки как важному фактору укрепления национальной идентичности.

"Нынешний курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду. В этой связи предлагаю следующее заседание Национального курултая провести в Кызылорде – городе, который в свое время был столицей нашей страны", – заявил президент.

IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит в Бурабае. В его работе принимают участие председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.