Четвертое заседание Национального курултая пройдет в Кокшетау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 марта 2024 года рассказал, где пройдет следующий Национальный курултай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Завершился третий Национальный курултай. Президент в своей почти двухчасовой речи говорил о многих аспектах жизни Казахстана.

В первую очередь он объяснил, почему мероприятие решено было провести в Атырау.

Токаев высказался о многих проблемах общества и о важных политических изменениях. В том числе о религии, борьбе с наркопреступлениями, снижении уровня лудомании среди молодежи, запрете в стране вейпов.

В завершение президент рассказал, что проведение подобных мероприятий в регионах имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс.

"Мы продолжим эту практику. Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана и занимает особое место в исторической летописи нашего народа. Поэтому четвертое заседание Национального курултая предлагаю в следующем году провести в Кокшетау". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент призвал состоятельных казахстанцев строить школы и больницы, а не только мечети.