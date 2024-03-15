Четвертое заседание Национального курултая пройдет в Кокшетау
Фото: wikimedia
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 марта 2024 года рассказал, где пройдет следующий Национальный курултай, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Завершился третий Национальный курултай. Президент в своей почти двухчасовой речи говорил о многих аспектах жизни Казахстана.
В первую очередь он объяснил, почему мероприятие решено было провести в Атырау.
Токаев высказался о многих проблемах общества и о важных политических изменениях. В том числе о религии, борьбе с наркопреступлениями, снижении уровня лудомании среди молодежи, запрете в стране вейпов.
В завершение президент рассказал, что проведение подобных мероприятий в регионах имеет большое значение и способно придать развитию областей новый импульс.
"Мы продолжим эту практику. Известно, что ставка знаменитого Касым хана была в Сарайшыке, а Абылай хана – в Бурабае. Этот край также тесно связан с именем Кенесары хана и занимает особое место в исторической летописи нашего народа. Поэтому четвертое заседание Национального курултая предлагаю в следующем году провести в Кокшетау".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент призвал состоятельных казахстанцев строить школы и больницы, а не только мечети.
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