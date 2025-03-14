Токаев поручил срочно принять меры для легализации цифровых активов

14 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае заявил, что цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента, профильным органам в тесной связке с экспертами и IT-специалистами необходимо постоянно искать и внедрять новые решения, нацеленные на сокращение издержек, повышение прозрачности и продуктивности во всех сферах.

"Этот вопрос находится под моим особым контролем, как я уже сказал. Цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности нашей страны. Это очень важно. Большую роль здесь играет развитие индустрии цифровых активов и технологии блокчейна. Необходимо срочно принять меры для либерализации регулирования отрасли, легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников и привлечения инвестиций в цифровой майнинг", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, это укрепит позиции страны как регионального центра цифровых финансовых технологий, сократит теневой оборот цифровых активов и увеличит налоговые поступления.

"Здесь, как говорится, я Америку не открываю. Но именно в Америке нынешняя администрация с президентом Трампом двигается в этом направлении. Мы должны это учитывать. В современном мире экономика должна опираться на инновации. Мы уже делаем многое для развития науки, особенно прикладного характера", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

IV заседание Национального курултая с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит в Бурабае. В его работе принимают участие председатели Мажилиса и Сената, члены правительства, депутаты и члены национальной комиссии.