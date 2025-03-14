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Общество

Токаев назвал точки роста экономики Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 18:18 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая в Бурабае 14 марта 2025 года рассказал, какие сектора экономики могут стать залогом развития Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства говорил о потенциале нашей страны.

"На мой взгляд, у Казахстана есть огромные возможности как минимум в четырех направлениях, по которым мы способны не только стать самодостаточными, но и задавать тон в региональном и даже глобальном масштабе. Это цифровизация и искусственный интеллект, транспортный транзит, энергетика, агропромышленный сектор, и, конечно, особняком стоит человеческий капитал", – заявил Касым-Жомарт Токаев. 

Он отметил, что главная сила государства заключается в людях, в их созидательном потенциале.

"Инвестиции в людей – самые надежные и правильные вложения государства. В Казахстане уже сформирована эффективная система господдержки, сопровождающая граждан с момента рождения и на протяжении всей жизни. Мы продолжим вкладывать значительные средства в образование и науку, медицину, спорт, креативную индустрию. Будем создавать все условия для полноценной самореализации граждан, поскольку в современном мире именно успех и благополучие отдельно взятого человека выступает мерилом подлинной силы государств", – пояснил Касым-Жомарт Токаев. 

По его оценке, у Казахстана есть возможность добиться прорыва в части цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

"Казахстан уже сейчас входит в первые 25 стран рейтинга ООН по уровню развития электронного правительства, охватывающего более 190 государств. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Высокие технологии станут локомотивом развития всех отраслей экономики и государственного управления. Правительство обязано кратно усилить работу по формированию благоприятной среды для повсеместного внедрения передовых цифровых решений и искусственного интеллекта", – поручил президент. 

Указал он и на потенциал сельского хозяйства Казахстана.

"Со своими исходными данными наша страна давно могла стать одной из ведущих аграрных держав мира. Однако отрасль страдала от недофинансирования, в ней доминировали коррупционеры и аферисты, включая госслужащих. Из-за приписок государство годами субсидировало несуществующий скот. Сейчас проводится большая работа, чтобы разгрести весь ворох накопившихся проблем, вывести агропромышленный комплекс на качественно новый уровень. Стоит задача в ближайшие пять лет в два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства и в три раза повысить производительность труда в отрасли. В течение 10 лет Казахстан должен войти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна", – отметил глава государства. 

В целом, по его словам, правительству предстоит усилить потенциал государства, сделать его более эффективным в плане удовлетворения справедливых нужд граждан.

"Мы обязаны построить развитую и высокотехнологичную экономику, основанную на знаниях и инновациях. И все это мы будем делать для людей, ради людей, потому что люди – это главное богатство нашего государства", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. 

Ранее глава государства рассказал, какие крупные проекты реализовали в стране и какие запланированы.

Мадина Мамырханова
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