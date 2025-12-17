В Караганде состоялся форум по профилактике наркомании среди молодежи

В Доме дружбы города Караганды по инициативе Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Карагандинской области прошел молодежный форум "Вместе – за жизнь, сообща против наркотиков" и "Легенды Караганды на одной сцене", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие известные спортсмены, представители сферы искусства и кино, депутаты маслихатов. В открытом формате они пообщались со студентами колледжей, обсудив актуальные вопросы профилактики наркомании, влияние вредных привычек на будущее человека и значимость здорового образа жизни.

Перед началом форума для участников была организована демонстрация возможностей кинологического центра Департамента полиции Карагандинской области. Также сотрудники спецподразделения быстрого реагирования представили специальные средства и вооружение, используемые при выполнении служебных задач.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Официальная часть форума прошла в конференц-зале Дома дружбы. С приветственным словом к молодежи обратился первый заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Куаныш Орынбетов. Он рассказал о проводимой работе по предупреждению наркопреступности и отметил важность профилактических мероприятий среди подрастающего поколения.

Фото: акимат Карагандинской области

"Сегодня фиксируется рост попыток вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, в том числе через социальные сети. Именно поэтому проведение подобных форумов имеет особую значимость. Наша задача – донести до молодых людей, к каким последствиям может привести даже однократное употребление наркотиков, а также разъяснить предусмотренную законом ответственность. Участие известных личностей помогает мотивировать молодежь к занятиям спортом, творчеству и ведению здорового образа жизни", – подчеркнул Куаныш Орынбетов.

Фото: акимат Карагандинской области

В рамках форума перед студентами выступили чемпион мира по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера Серик Сапиев, чемпион мира по дзюдо, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Максим Раков, актер и участник КВН Нурдаулет Шертим, мастер спорта СССР по боксу, победитель союзных и республиканских турниров, президент профессиональной федерации бокса Ферганской области Республики Узбекистан Ильхам Турсынбаевич Хакимбеков, мастер спорта по боевому самбо, вице-президент ММА федерации Карагандинской области Дмитрий Ермолаев, а также общественный деятель, вице-президент ММА федерации Ардак Жунисов. Спикеры поделились с молодежью личным жизненным опытом и рассказали о пути к успеху.

"Особую тревогу сегодня вызывает рост распространения синтетических наркотиков. Подобные встречи помогают молодежи расширить кругозор и сделать осознанный выбор в пользу правильных жизненных ориентиров. Для нас, публичных людей, быть примером для подрастающего поколения – гражданский долг", – отметил Нурдаулет Шертим.

Фото: акимат Карагандинской области

Ярким дополнением форума стали показательные выступления школьников, активно занимающихся спортом, которые придали мероприятию динамику и эмоциональный настрой. В завершение встречи студенты задали спикерам интересующие вопросы и получили развернутые ответы.

"Такие профилактические мероприятия крайне важны для молодежи. К сожалению, случаи вовлечения в наркотическую среду все еще имеют место. Поэтому разъяснение последствий и юридической ответственности играет ключевую роль. Хотелось бы, чтобы подобные встречи проводились на регулярной основе", – отметил студент IT бизнес-колледжа Нурислам Аким.

По словам организаторов, форумы антинаркотической направленности и впредь будут проводиться во всех колледжах и высших учебных заведениях областного центра.