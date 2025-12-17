#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
События

В Караганде состоялся форум по профилактике наркомании среди молодежи

люди, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 18:29 Фото: акимат Карагандинской области
В Доме дружбы города Караганды по инициативе Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Карагандинской области прошел молодежный форум "Вместе – за жизнь, сообща против наркотиков" и "Легенды Караганды на одной сцене", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие известные спортсмены, представители сферы искусства и кино, депутаты маслихатов. В открытом формате они пообщались со студентами колледжей, обсудив актуальные вопросы профилактики наркомании, влияние вредных привычек на будущее человека и значимость здорового образа жизни.

Перед началом форума для участников была организована демонстрация возможностей кинологического центра Департамента полиции Карагандинской области. Также сотрудники спецподразделения быстрого реагирования представили специальные средства и вооружение, используемые при выполнении служебных задач.

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Официальная часть форума прошла в конференц-зале Дома дружбы. С приветственным словом к молодежи обратился первый заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Куаныш Орынбетов. Он рассказал о проводимой работе по предупреждению наркопреступности и отметил важность профилактических мероприятий среди подрастающего поколения.

Фото: акимат Карагандинской области

"Сегодня фиксируется рост попыток вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, в том числе через социальные сети. Именно поэтому проведение подобных форумов имеет особую значимость. Наша задача – донести до молодых людей, к каким последствиям может привести даже однократное употребление наркотиков, а также разъяснить предусмотренную законом ответственность. Участие известных личностей помогает мотивировать молодежь к занятиям спортом, творчеству и ведению здорового образа жизни", – подчеркнул Куаныш Орынбетов.

Фото: акимат Карагандинской области

В рамках форума перед студентами выступили чемпион мира по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера Серик Сапиев, чемпион мира по дзюдо, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Максим Раков, актер и участник КВН Нурдаулет Шертим, мастер спорта СССР по боксу, победитель союзных и республиканских турниров, президент профессиональной федерации бокса Ферганской области Республики Узбекистан Ильхам Турсынбаевич Хакимбеков, мастер спорта по боевому самбо, вице-президент ММА федерации Карагандинской области Дмитрий Ермолаев, а также общественный деятель, вице-президент ММА федерации Ардак Жунисов. Спикеры поделились с молодежью личным жизненным опытом и рассказали о пути к успеху.

"Особую тревогу сегодня вызывает рост распространения синтетических наркотиков. Подобные встречи помогают молодежи расширить кругозор и сделать осознанный выбор в пользу правильных жизненных ориентиров. Для нас, публичных людей, быть примером для подрастающего поколения – гражданский долг", – отметил Нурдаулет Шертим.

Фото: акимат Карагандинской области

Ярким дополнением форума стали показательные выступления школьников, активно занимающихся спортом, которые придали мероприятию динамику и эмоциональный настрой. В завершение встречи студенты задали спикерам интересующие вопросы и получили развернутые ответы.

"Такие профилактические мероприятия крайне важны для молодежи. К сожалению, случаи вовлечения в наркотическую среду все еще имеют место. Поэтому разъяснение последствий и юридической ответственности играет ключевую роль. Хотелось бы, чтобы подобные встречи проводились на регулярной основе", – отметил студент IT бизнес-колледжа Нурислам Аким.

По словам организаторов, форумы антинаркотической направленности и впредь будут проводиться во всех колледжах и высших учебных заведениях областного центра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Туркестане прошел молодежный форум "Воспитанная молодежь – безопасное общество"
14:16, 08 августа 2023
В Туркестане прошел молодежный форум "Воспитанная молодежь – безопасное общество"
Полицейские разоблачили подпольную лабораторию в Караганде
08:55, 06 ноября 2025
Полицейские разоблачили подпольную лабораторию в Караганде
В Таразе ликвидировали фитолабораторию по производству наркотиков
21:54, 12 июля 2023
В Таразе ликвидировали фитолабораторию по производству наркотиков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: