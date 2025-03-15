День милосердия: продуктами и подарками порадовали ветеранов военнослужащие в Алматы

В День милосердия военнослужащие навестили постояльцев социального дома "Камкор", принесли им продукты и подарки, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие выразили благодарность старшему поколению за их вклад в развитие общества. Жители дома престарелых были рады гостям. Они поделились воспоминаниями и выразили признательность за оказанное внимание.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Забота о старшем поколении – наш долг. Эти люди внесли неоценимый вклад в развитие страны. И сегодня мы хотим подарить им немного тепла и внимания", – отметила начальник группы воспитательной и идеологической работы УДО Алмалинского района Алматы Гүлсім Бакирова.

Местные органы военного управления Алматы продолжают традицию поддержки социальных инициатив, направленных на улучшение условий жизни пожилых людей и ветеранов.

В рамках празднования Наурызнама 15 марта назван Қайырымдылық күні – Днем милосердия. Он посвящается благотворительности и добрососедству по всей стране. Граждане традиционно посещают с поздравлениями дома престарелых, кризисные центры, учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи.

Празднование Наурыз мейрамы началось с 14 марта. У казахстанцев появилась возможность отметить традиционный весенний праздник на протяжении 10 дней. Каждый день декады посвящен отдельной теме: добрых пожеланий, благотворительности, семьи, национальной одежды, обновления, единства и спорта.

16 марта станет Днем культуры и национальных традиций – Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні. Он будет посвящен продвижению культуры, искусства и национальных ценностей.