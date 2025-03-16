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Общество

Наурызнама: 16 марта в Казахстане – День семьи

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 05:50 Фото: Zakon.kz
Третий день в декаде Наурызнама посвящен Дню семьи, сообщает Zakon.kz.

Сегодняшний день еще называют "Днем шанырака". Он направлен на популяризацию наших семейных ценностей.

В этот день пройдут мероприятия, посвященные образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.

Как передает "24kz", сегодня в 11:00 у монумента "Байтерек" в Астане состоится торжественная церемония, на которой молодоженам вручат свидетельства о браке, а супружеские пары, отметившие золотой юбилей, будут внесены в Книгу юбиляров.

Накануне в стране прошел День благотворительности. В Астане, к примеру, работников коммунальных служб угощали традиционными казахскими блюдами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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