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Общество

В Астане коммунальщики отведали баурсаки и Наурыз коже

Коммунальщиков Астаны угостили Наурыз коже и баурсаками, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 04:14 Фото: пресс-служба акимата Астаны
15 марта в столичном районе Сарыарка работников коммунальных служб угощали традиционными казахскими блюдами, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Астаны, челлендж "Спасибо за труд" охватил примерно 100 работников коммунальных служб. Так, в рамках декады Наурызнама, отметили в Астане День благотворительности.

"Наурыз – это не только праздник весны, но и время добра, заботы и единства. Мы хотели выразить признательность тем, чей труд остается незаметным, но играет ключевую роль в жизни города. Их работа заслуживает уважения, и сегодня наша задача – подарить им немного праздничного тепла", – отметили в районном акимате.

Судя по фотографиям, угощения достались и прохожим, которые не скрывали своего восторга от такого сюрприза.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В этот же день в Алматы продуктами и подарками порадовали ветеранов военнослужащие, а в Костанайской области бесплатно раздали хлеб.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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