В Атырау нашли рецепт против коррупции: что помогает предотвращать хищения миллиардов тенге

В Атырауской области в борьбу с коррупцией включились десятки общественников, ставшие весомым подспорьем в работе сотрудников региональной Антикоррупционной службы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Атырауской области Ерулана Сериккалиева, общественность стала важным партнером в борьбе с коррупцией, помогая улучшать систему сдержек и противовесов для повышения прозрачности в государственном и частном секторах.

В августе 2023 года в регионе был запущен проект "Антикоррупционное волонтерство", который помогает усилить общественный контроль в обеспечении законности. В атырауском отряде волонтеров эксперты из сферы образования, здравоохранения, строительства, юриспруденции самых разных возрастов – от 30 до 50 лет.

Фото: Антикоррупционная служба по Атырауской области

"Без общественности противостоять коррупции сложно. Только при взаимодействии государственных органов и неравнодушной общественности можно рассчитывать на хороший результат и эффективно противостоять этому злу". Ерулан Сериккалиев, руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области

Сейчас Антикоррупционная служба сотрудничает с 80 добровольными помощниками, а стать волонтером может любой желающий. Главное – иметь четкую гражданскую позицию. В Атырау они активно участвуют в мониторинге строительства дорог, предотвращении нерационального расходования средств бюджета, организуют информационные мероприятия по основам правовой грамотности, создают социальные ролики на антикоррупционную тематику.

"Например, в рамках общественного контроля наши волонтеры провели мониторинг качества строительства социальных объектов и ряда инфраструктурных объектов". Ерулан Сериккалиев, руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области

Проект реализуется по ряду направлений, в том числе через общественный контроль. Волонтеры, например, через портал государственных закупок выявляют необоснованное завышение цен, когда народные деньги расходуются "направо-налево".

Другой способ для помощников – антикоррупционное образование. Студенты-волонтеры, магистранты, докторанты вырабатывают предложения и реализуют проекты по предупреждению коррупции, формируют антикоррупционную культуру в студенческом сообществе.

Еще одно направление – правовая помощь. В этом мощная поддержка со стороны волонтеров из числа адвокатов, нотариусов и судебных исполнителей, они оказывают правовую помощь людям и делают это бесплатно.

Четвертая задача – корпоративное волонтерство, в котором участвуют организации, готовые участвовать в продвижении антикоррупционного контента с учетом специфики деятельности.

Среди волонтеров общественный деятель, член Жылыойского районного Общественного совета, врач Бакытгуль Утегенова. Она обеспокоена состоянием правопорядка и честности в обществе, поэтому решила использовать свои навыки для поддержки инициатив, направленных на борьбу с коррупцией.

"Я участвовала в качестве эксперта по проведению внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения, образования, в общественном мониторинге социальной сферы. На ремонт социально-значимого объекта – Центра специальных социальных услуг №2 города Кульсары Жылыойского района – из бюджета было выделено более 2,1 млрд тенге. Я обнаружила несоответствие проектно-сметной документации. К примеру, согласно ПСД, окна должны быть заменены на новые, но вместо этого оказалась имитация, подоконники покрыли самоклеющейся бумагой белого цвета. Согласно ПСД, только в главном корпусе должны были заменить 200 окон на новые, на которые было выделено 53,1 млн тенге. По итогам мониторинга в адрес ответственных лиц были направлены соответствующие рекомендации. Своим участием в проекте "Антикоррупционное волонтерство" я вношу свой вклад в борьбу с коррупцией в государственных и квазигосударственных структурах". Бакытгуль Утегенова

С начала реализации проекта волонтеры дали правовые консультации 2,2 тыс. атыраусцам, из них за два месяца 2025 года нужную информацию получили более 500 человек.

Глава регионального Антикора рассказал корреспонденту Zakon.kz о положительной практике мониторинга на предмет выявления завышения цен при государственных закупках. Атырауским волонтерам удалось предотвратить риски завышения цен на сумму 411,7 млн тенге.

"Антикоррупционные добровольцы выяснили, что в Атырауском областном перинатальном центре планировали закупить коробки для овощей в количестве 10 штук на общую сумму 2 600 000 тенге по 260 тыс. тенге за единицу. А ведь медианная цена на такой товар от 4500 тенге до 20 000 тенге. Вот и получается, что общественники предотвратили неэффективное расходование бюджетных средств в размере 2,5 млн тенге". Ерулан Сериккалиев, руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области

В 2024 году антикордобровольцы организовали мониторинг 6 школ, 6 городских поликлиник, ряда других медицинских учреждений, объекты строительства жилых домов в Макатском и Исатайском районах, модернизацию домов по центральному проспекту Сатпаева в Атырау и многие другие объекты.

"Можете себе представить, что волонтеры зафиксировали многочисленные нарушения и предотвратили неэффективное расходование около 2 млрд тенге бюджетных средств! Когда стали проверять работы по благоустройству дворов в крупном микрорайоне "Алмагуль", положили ли брусчатку, установили ли детские и спортивные площадки, то обнаружили, что ничего не сделано, но акты выполненных работ на сумму 830 млн тенге подписаны. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечен чиновник. А работы в микрорайоне будут возобновлены в марте 2025 года". Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области Ерулан Сериккалиев

В целом, атырауские волонтеры внесли свыше 100 рекомендаций руководителям объектов мониторинга по устранению зафиксированных недостатков. По итогам работы виновных привлекают к административной ответственности. Следовательно, волонтерская деятельность помогает устранять существенные социальные нарушения, обеспечивать прозрачность работы органов государственной власти и восстанавливать права людей.

К слову, с 2024 года и до марта 2025 года региональный Антикор зарегистрировал 44 коррупционных правонарушения. Существенную долю занимают факты взяточничества и хищения. К ответственности за коррупцию привлекли 43 человека, в их числе высокопоставленные чиновники. Предотвращено восемь фактов хищений бюджетных средств на сумму 2 млрд 605 млн тенге.