#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Происшествия

Аферу в соцсетях на три миллиона тенге раскрыли в Атырау

мошенничество в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 18:12 Фото: polisia.kz
Сотрудники Республиканского государственного учреждения №75 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК совместно с сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской области пресекли мошенническую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативно-профилактического мероприятия Anti-Fraud они установили, что мужчина на территории города Атырау, используя социальные сети, входил в доверие к гражданам и мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму около 3 млн тенге.

"Противоправные действия были своевременно выявлены, и преступная деятельность пресечена. В настоящее время проводятся досудебные следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Отмечается, что основной целью оперативно-профилактического мероприятия является предупреждение интернет-мошенничеств, обеспечение финансовой безопасности граждан, а также противодействие правонарушениям, совершаемым в цифровом пространстве. В данном направлении уполномоченными органами на постоянной основе проводятся разъяснительные и профилактические мероприятия.

Ранее КГД сделал срочное предупреждение из-за SMS и сообщений в WhatsApp.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Алматы задержаны организаторы интернет-магазина "психотропов"
18:51, 11 декабря 2025
В Алматы задержаны организаторы интернет-магазина "психотропов"
Нарколабораторию ликвидировали в Атырау
21:57, 01 марта 2024
Нарколабораторию ликвидировали в Атырау
В Костанае изъяли вейпов на 85 млн тенге
05:20, 24 января 2025
В Костанае изъяли вейпов на 85 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: