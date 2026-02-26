Аферу в соцсетях на три миллиона тенге раскрыли в Атырау

Сотрудники Республиканского государственного учреждения №75 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК совместно с сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской области пресекли мошенническую деятельность, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативно-профилактического мероприятия Anti-Fraud они установили, что мужчина на территории города Атырау, используя социальные сети, входил в доверие к гражданам и мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму около 3 млн тенге.

"Противоправные действия были своевременно выявлены, и преступная деятельность пресечена. В настоящее время проводятся досудебные следственные действия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Отмечается, что основной целью оперативно-профилактического мероприятия является предупреждение интернет-мошенничеств, обеспечение финансовой безопасности граждан, а также противодействие правонарушениям, совершаемым в цифровом пространстве. В данном направлении уполномоченными органами на постоянной основе проводятся разъяснительные и профилактические мероприятия.

Ранее КГД сделал срочное предупреждение из-за SMS и сообщений в WhatsApp.