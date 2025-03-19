О критической ситуации на дорогах Алматы заявили в полиции

В Алматы за последние недели на дорогах резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов, сообщает Zakon.kz.

По мнению полицейских, причины этих трагедий очевидны: отсутствие водительской дисциплины, полное игнорирование правил дорожного движения и откровенный хаос, который создают недобросовестные водители двухколесного транспорта.

"Ситуация становится критической! Нарушители, мчащиеся на высокой скорости, выезжающие на встречную полосу, игнорирующие сигналы светофоров и элементарные правила безопасности, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Таким нарушителям грозят строгие меры – штрафы, а в отдельных случаях изъятие транспортных средств. Только с начала этого года к административной ответственности привлечено 5 508 пользователей мопедов. На специализированную штрафную стоянку было помещено 465 мопедов", – отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Серик Шумаев.

Он сообщил, что только в течение пяти дней в Алматы произошло 23 ДТП с участием мопедов, в результате которых 22 человека получили травмы. В двух случаях погибли люди, один из которых – несовершеннолетний.

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А 16 марта мопедисты устроили массовое шествие в самом центре Алматы. Чем это закончилось, читайте здесь.