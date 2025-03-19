#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Общество

О критической ситуации на дорогах Алматы заявили в полиции

Алматы, мопеды, ДТП, дороги, аварии, нарушения пдд, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
В Алматы за последние недели на дорогах резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов, сообщает Zakon.kz.

По мнению полицейских, причины этих трагедий очевидны: отсутствие водительской дисциплины, полное игнорирование правил дорожного движения и откровенный хаос, который создают недобросовестные водители двухколесного транспорта.

"Ситуация становится критической! Нарушители, мчащиеся на высокой скорости, выезжающие на встречную полосу, игнорирующие сигналы светофоров и элементарные правила безопасности, подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Таким нарушителям грозят строгие меры – штрафы, а в отдельных случаях изъятие транспортных средств. Только с начала этого года к административной ответственности привлечено 5 508 пользователей мопедов. На специализированную штрафную стоянку было помещено 465 мопедов", – отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Серик Шумаев.

Он сообщил, что только в течение пяти дней в Алматы произошло 23 ДТП с участием мопедов, в результате которых 22 человека получили травмы. В двух случаях погибли люди, один из которых – несовершеннолетний.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 11:23
К казахстанцам с важной информацией по поводу мопедов обратилось МВД

Полиция Алматы призывает всех водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

18 марта в Алматы на пересечение улиц Папанина и Енисейская произошла авария с участием легковушки и мопедиста. После столкновения буквально развалившийся мопед рухнул на парня. 

А 16 марта мопедисты устроили массовое шествие в самом центре Алматы. Чем это закончилось, читайте здесь. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Общество
23:01, 19 марта 2025
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Общество
21:43, 19 марта 2025
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Общество
20:05, 19 марта 2025
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: